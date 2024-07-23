С «Фруктогелем» овощи и фрукты смогут храниться намного дольше

Биоинженеры из Новосибирского техуниверситета (НГТУ) разработали биогель, который позволит хранить овощи и фрукты значительно дольше — его производство уже запущено на одной из производственных площадок под Санкт-Петербургом.
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