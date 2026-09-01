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Ольга Зуева отреагировала на заявление Данилы Козловского об алиментах

Ольга Зуева отреагировала на заявление Данилы Козловского об алиментах

Заявление Ольги Зуевой о том, что Данила Козловский не платит алименты на дочь, стало сенсацией. Актер, в свою очередь, не стал хранить молчание и в своей публикации обвинил бывшую во лжи.

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