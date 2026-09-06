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«Фулхэм» за 22 млн евро выкупит арендованного у «Айнтрахта» Ларссона после дебюта хавбека в АПЛ – опция активирована

« Фулхэм » выкупит полузащитника Хуго Ларссона , арендованного у « Айнтрахта », сообщает Kicker. Ларссон дебютировал за «Фулхэм» в матче английской Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (2:3).

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