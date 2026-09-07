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Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку на фоне обвинений со стороны НАБУ

Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку на фоне обвинений со стороны НАБУ

После коррупционного скандала генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Он заявил, что принял это решение самостоятельно и осознанно.

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