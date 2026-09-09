Bloomberg: Пророссийские настроения усиливаются во Франции и Италии

Победа AfD на выборах в Саксонии-Анхальт – это не только успех немецких правых, но и признак более широкого изменения отношения части европейской политики к России и Украине, пишет Bloomberg.
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