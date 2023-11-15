Экс-клавишника группы «Би-2» Плявина нашли мертвым в Москве

Бывший клавишник и ударник группы «Би-2» Николай Плявин найден мертвым в съемной квартире в Москве. По данным источника «Известий», мужчину обнаружил сын после того, как безуспешно пытался дозвониться отцу на мобильный.
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