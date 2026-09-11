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Регионы России

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Dangbei представила компактный проектор C5 Pro с разрешением Full HD

Dangbei представила компактный проектор C5 Pro с разрешением Full HD

Компания Dangbei представила на рынке Китая новый компактный проектор C5 Pro, который выводит изображение в разрешении Full HD с максимальной диагональю до 120 дюймов.

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