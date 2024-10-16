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«Местами даже разочаровал»: отзывы водителей Geely Atlas

«Местами даже разочаровал»: отзывы водителей Geely Atlas

Игорь СиринВозраст: 45 летВодительский стаж: 25 лет Лично для себя старый Atlas Pro я бы не рассматривал, он построен еще до того, как китайцы получили доступ к шведским платформам, и это сказывается на ездовых повадках, а вот новая модель — это уже производная на платформе CMA, которую мы знаем по Volvo XC40, а также по Geely Tugella […] Игорь СиринВозраст: 45 летВодительский стаж: 25 лет Лично для себя старый Atlas Pro я бы не рассматривал, он построен еще до того, как китайцы получили доступ к шведским платформам, и это сказывается на ездовых повадках, а вот новая модель — это уже производная на платформе CMA, которую мы знаем по Volvo XC40, а также по Geely Tugella и Monjaro.

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