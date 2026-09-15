Из интервью С.В.Лаврова

Я вчера цитировала С. Лаврова, сказавшего следующее: "Все рассуждают, что России нужна “буферная зона”Пусть Украина этим буфером станет.
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Кто такие украинцы...ЭТО ОСКОТИНИВШИЕСЯ РУССКИЕ....Когда украинец умнеет...он становится РУССКИМ...ЭТО АКСИОМА.
Россия самая ВЕЛИКАЯ страна в мире, так что хохлам не надо даже пытаться с нами соперничать, все равно проиграют, придурки