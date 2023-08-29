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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 30 августа 2023 года

Энергия дня тридцатого августа две тысячи двадцать третьего года = 754 =Боль - это всегда подарок, ибо за прожитой болью приходит Мудрость = Ваше сердце - это Пространство, где вы составляете одно целое с Богом! = "Вещь не перестаёт быть Истиной от того, что она не признана многими" = Всегда прислушивайтесь и отвечайте ребёнку, который обращается к вам = В час вашей победы я подам вам свою руку, с Любовью приветствуя вас = Вчерашний день - это история, завтрашний - загадка, сегодняшний – подарок =Духовность нуждается в искренности и требует её от начала до конца =Если внутри Свет, то Свет повсюду; если внутри мрак, то мрак повсюду.

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Комментарии
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Ирина Карамышева
Особенно понравилась фраза: &quot;Живи так, чтобы Вечность могла любоваться красотой твоего сердца.&quot; БЛАГОДАРЮ!
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