ЭНЕРГИЯ ДНЯ 30 августа 2023 года

Энергия дня тридцатого августа две тысячи двадцать третьего года = 754 =Боль - это всегда подарок, ибо за прожитой болью приходит Мудрость = Ваше сердце - это Пространство, где вы составляете одно целое с Богом! = "Вещь не перестаёт быть Истиной от того, что она не признана многими" = Всегда прислушивайтесь и отвечайте ребёнку, который обращается к вам = В час вашей победы я подам вам свою руку, с Любовью приветствуя вас = Вчерашний день - это история, завтрашний - загадка, сегодняшний – подарок =Духовность нуждается в искренности и требует её от начала до конца =Если внутри Свет, то Свет повсюду; если внутри мрак, то мрак повсюду.