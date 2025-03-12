Обратный вектор: Грузия всё больше переориентируется на Восток

Грузия в условиях жесткого противостояния с Западом всё больше разворачивается на Восток. Так, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе за последние недели съездил в ОАЭ, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан.
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