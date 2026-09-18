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В Москве пройдёт Eco Friendly Fest

В Москве пройдёт Eco Friendly Fest

26–27 сентября в Москве на Дизайн-заводе пройдёт Eco Friendly Fest 2026. На мероприятии можно будет сдать ненужную одежду, отдать пластик на переработку, посетить мастер-классы и поучаствовать в розыгрыше.

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