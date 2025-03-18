Медведь на Пальме: Дарья Мороз, Фёдор Добронравов и Леонид Якубович

16 марта в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера семейной картины «Пальма 2». Фильм зрителям представили актёры Виктор Добронравов, Леонид Басов, Валерия Фёдорович, Владимир Ильин, Игорь Хрипунов и другие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии