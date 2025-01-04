Обломки БПЛА упали в Таганроге

Обломки БПЛА рухнули в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района. Повреждения получили дома и автомобили, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
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