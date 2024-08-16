Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Глава раскольнической ПЦУ призвал митрополита УПЦ Онуфрия к диалогу о единстве

Глава раскольнической ПЦУ призвал митрополита УПЦ Онуфрия к диалогу о единстве

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) призвал предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия к диалогу о единстве.

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