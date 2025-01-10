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Царьград

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Ранг сложности №2 и яркие вспышки: Что известно о пожаре в Гатчине к этому часу

Ранг сложности №2 и яркие вспышки: Что известно о пожаре в Гатчине к этому часу

Сильному пожару в Гатчине Ленинградской области присвоен ранг сложности №2. Очевидцы говорят о ярких вспышках на месте ЧП.

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