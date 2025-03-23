Если ГД еще армии будет раздавать рекомендации - тогда ФСЕ ! Вы в своем балагане проветритесь ...

Павел Гончаров

Хохлы специально провоцируют, значит пора уничтожить их все энегргетические обьекты полностью, тогда хохолы сами себя и сожрут полностью.