ВС России расчехлили «Орешник» для ответного удара по Украине после атак на энергетические объекты на территории РФ.
В Госдуме допустили удар «Орешником» по Украине
Комментарии
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Grandad
Орешник распускается ранней весной.
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11 час.
николай лейчинский
Если ГД еще армии будет раздавать рекомендации - тогда ФСЕ ! Вы в своем балагане проветритесь ...
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11 час.
Павел Гончаров
Хохлы специально провоцируют, значит пора уничтожить их все энегргетические обьекты полностью, тогда хохолы сами себя и сожрут полностью.
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50 мин.
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