Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Михаил Сартин
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США на нефтяной игле, как американцы обобрали европейцев на СПГ и популярность нефтегаза на бирже

США на нефтяной игле, как американцы обобрали европейцев на СПГ и популярность нефтегаза на бирже

1. Нефть впервые в истории стала главным экспортным товаром США. Таким образом в 2023 году американцы официально сели на нефтяную иглу (ссылка): Нефть с начала года стала главным экспортным товаром США, поставки составили $86 млрд.

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