Что мешает рынку криптовалют безусловно расти после инаугурации Трампа

После вступления Дональда Трампа в должность президента США рыночные ожидания значительно возросли. Их наглядно демонстрируют корейские инвесторы, что отражается в так называемой "Kimchi Premium" — разнице в цене криптовалюты, на корейских рынках по сравнению с мировыми ценами.
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