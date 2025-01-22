Что мешает рынку криптовалют безусловно расти после инаугурации Трампа

После вступления Дональда Трампа в должность президента США рыночные ожидания значительно возросли. Их наглядно демонстрируют корейские инвесторы, что отражается в так называемой "Kimchi Premium" — разнице в цене криптовалюты, на корейских рынках по сравнению с мировыми ценами.