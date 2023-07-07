Как близкие люди доводят до болезни

Марина Козуб

Я человек очень ранимый. Каждая несправедливость,каждое слово , брошенное в мою сторону окружающими людьми, особенно от которых я завишу, приносит мне физическую боль, после чего я болею,горстями глотаю таблетки и не могу снять эту боль: она у меня в голове и не даёт мне уснуть ЛЮДИ! БУДЬТЕ ДОБРЕЕ к окружающим , особенно близким, больным и пожилых. Их сердца - оголённые провода,от которых разряды идут по всему организму