Доктор Бернард Лоун – сейчас правильнее «Лаун» писать, осматривал одного пациента-«сердечника». Вопросы задавал, на которые пациент неохотно отвечал.
Как близкие люди доводят до болезни
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Во-во ! =Есть мнимые числа и ...мнимые родстваенники разной степени=, вот они-то и делают погоду в доме. ОнЕ и умирают с чувством своей правоты. Им Хо.
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13 час.
Марина Козуб
Я человек очень ранимый. Каждая несправедливость,каждое слово , брошенное в мою сторону окружающими людьми, особенно от которых я завишу, приносит мне физическую боль, после чего я болею,горстями глотаю таблетки и не могу снять эту боль: она у меня в голове и не даёт мне уснуть ЛЮДИ! БУДЬТЕ ДОБРЕЕ к окружающим , особенно близким, больным и пожилых. Их сердца - оголённые провода,от которых разряды идут по всему организму
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3 час.
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