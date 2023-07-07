♀♂ Гостиная для друзей

36 690 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Виктор, не могли бы Вы довести свою мысль до логического конца?Новый гражданин Р...
  • виктор матвеев
    В 93-м я голосовал против ельцинской конституции, в 96-м голосовал за КПРФ в надежде отправить подзаборную пьянНовый гражданин Р...
  • Марина Козуб
    Я человек очень ранимый. Каждая несправедливость,каждое слово , брошенное в мою сторону окружающими людьми, особенно ...Как близкие люди ...

Как близкие люди доводят до болезни

Как близкие люди доводят до болезни

Доктор Бернард Лоун – сейчас правильнее «Лаун» писать, осматривал одного пациента-«сердечника». Вопросы задавал, на которые пациент неохотно отвечал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Дмитриев
Во-во ! =Есть мнимые числа и ...мнимые родстваенники разной степени=, вот они-то и делают погоду в доме. ОнЕ и умирают с чувством своей правоты. Им Хо.
Ответить
13 час.
Марина Козуб
Я человек очень ранимый. Каждая несправедливость,каждое слово , брошенное в мою сторону окружающими людьми, особенно от которых  я завишу, приносит мне физическую боль, после чего я болею,горстями глотаю таблетки  и не могу снять эту боль: она у меня в голове и не даёт мне уснуть ЛЮДИ! БУДЬТЕ ДОБРЕЕ к окружающим , особенно близким, больным и пожилых. Их сердца - оголённые провода,от которых разряды идут по всему организму
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх