Юпитер выскользнул из «объятий» Луны над Новосибирском

Горожанам выпал шанс наблюдать сближение небесных тел без всяких телескопов 2 и 3 апреля. Вчера с вечерних сумерек до полуночи на чистом небе Новосибирска была хорошо видна выразительная картина: рядом расположились Юпитер и молодая Луна.