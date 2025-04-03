Юпитер выскользнул из «объятий» Луны над Новосибирском

Горожанам выпал шанс наблюдать сближение небесных тел без всяких телескопов 2 и 3 апреля. Вчера с вечерних сумерек до полуночи на чистом небе Новосибирска была хорошо видна выразительная картина: рядом расположились Юпитер и молодая Луна.
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