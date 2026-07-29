Политика как она есть

Западные собеседники пытаются "развести" Россию, обещая одно, а делая другое. Об этом заявил министр иностранных дел РФ, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.