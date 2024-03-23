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Захарова: США должны помнить, как связали теракт в Crocus City Hall с ИГ

Захарова: США должны помнить, как связали теракт в Crocus City Hall с ИГ

Соединенные Штаты не должны забыть, как их политическая среда связала террористов, расстрелявших людей в Crocus City Hall, с ИГИЛ*.

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Комментарии
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Вик Норд
Надеюсь ТЕПЕРЬ,после того как обещанное Зеленским случилось,его отловят,и на кол посадят?Пока эта мразь землю русскую топчет,не спится спокойно...
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23 час.
Сергей Рубцов
Эти пидорасы должны понести мученическую смерть, и не сразу а медленно и мучительно, чтобы все кто задумает такое знали, что им будет тоже самое!!!! Хохложопых нужно бомбить как еврейчики бомбят палестинцев!!!! Мертвый хохол - живой РОССИЯНИН!!!!
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22 час.

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