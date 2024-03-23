Захарова: США должны помнить, как связали теракт в Crocus City Hall с ИГ

Сергей Рубцов

Эти пидорасы должны понести мученическую смерть, и не сразу а медленно и мучительно, чтобы все кто задумает такое знали, что им будет тоже самое!!!! Хохложопых нужно бомбить как еврейчики бомбят палестинцев!!!! Мертвый хохол - живой РОССИЯНИН!!!!