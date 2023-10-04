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Петербуржцы неправильно попользовались жильем на 135,8 млн рублей штрафов

Петербуржцы неправильно попользовались жильем на 135,8 млн рублей штрафов

В государственной жилищной инспекции Петербурга рассказали, сколько нарушений, связанных с жилым фондом, выявили специалисты ведомства в этом году, а также сколько денег принесли в казну города оштрафованные нарушители.

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