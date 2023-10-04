Петербуржцы неправильно попользовались жильем на 135,8 млн рублей штрафов

В государственной жилищной инспекции Петербурга рассказали, сколько нарушений, связанных с жилым фондом, выявили специалисты ведомства в этом году, а также сколько денег принесли в казну города оштрафованные нарушители.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии