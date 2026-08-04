WTI Crude Oil (CL1!) | Bearish Momentum Continues | Key Support Crude Oil Futures NYMEX_DL:CL1! Noureddine_kaimous WTI Crude Oil Analysis | Key Support Under Pressure Oil continues to trade under heavy bearish pressure after a sharp impulsive sell-off.
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