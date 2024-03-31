Взбодрят организм, вернут сияние коже: какие продукты спасут от авитаминоза весной

С наступлением долгожданной весны организм перестраивается из зимнего режима на новый лад. Как помочь телу быстро прийти в себя и какие продукты могут быть полезны? Зимний авитаминоз — это сезонный дефицит витаминов в организме, вызванный, в том числе, непогодой, нехваткой солнечного света, и тем фактом, что человек меняет рацион, вычеркивая из него сезонные продукты.