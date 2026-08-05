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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев проиграл 3 из 6 стартовых матчей на «Мастерсах» в статусе первого сеяного

Третья ракетка мира Александр Зверев уступил Тэллону Грикспору на старте «Мастерса» в Монреале – 7:6(3), 2:6, 4:6.

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