Жительница Арзамаса рассказала о дяде-фронтовике в проекте «Семейный альбом»

«На память маме и сестре Маше от Шуры. Август, 1945 год. Берлин» – такая надпись сделана на оборотной стороне фотографии, которую прислала нам на проект «Семейный альбом» жительница Арзамаса Ольга Давыдова.
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