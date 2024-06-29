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Самолёт из Тобольска развернуло и выбросило: Что случилось при посадке в Екатеринбурге

Самолёт из Тобольска развернуло и выбросило: Что случилось при посадке в Екатеринбурге

При посадке в Екатеринбурге самолёт из Тобольска развернуло и выбросило с полосы.Как передаёт телеграм-канал "112", самолёт CRJ-200 приземлился, но спокойно затормозить не смог.

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