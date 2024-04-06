Ай да хуситы! Антихуситская коалиция теряет пятый боевой корабль за четыре месяца войны. Так НАТО скоро без флота останется Датский фрегат УРО-ПРО тип "Iver Huitfeld"стал пятым кораблем НАТО, покинувшим зону боевых действий из-за поломки.
Ай да хуситы! Антихуситская коалиция теряет пятый боевой корабль за четыре месяца войны. Так НАТО скоро без флота останется
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ТАК ВАМ НАТО И НАТО !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ХОДИТЕ НАТО В АФРИКУ ГУЛЯТЬ...
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14 час.
Виктор Фоменко
Оно конечно звучит молодцы, скоро НАТО без флота останется, только меня больше волнует другой вопрос: а как там дела у нашего ЧМФ? Натовские 5 кораблей отправились на ремонт, а сколько наших кораблей после атак украинцев ремонту не подлежат? Может быть прежде чем злорадствовать над проблемами НАТО, поговорить о наших проблемах. Например может быть обсудить вопрос как так получается, что мы одерживам убедительные победы на фронтах СВО, а нацисты бомбят наши города? Вот это, я уверен, российского обывателя волнует гораздо больше, чем победы хуситов.
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3 час.
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