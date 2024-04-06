Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Ай да хуситы! Антихуситская коалиция теряет пятый боевой корабль за четыре месяца войны. Так НАТО скоро без флота останется

Ай да хуситы! Антихуситская коалиция теряет пятый боевой корабль за четыре месяца войны. Так НАТО скоро без флота останется

Ай да хуситы! Антихуситская коалиция теряет пятый боевой корабль за четыре месяца войны. Так НАТО скоро без флота останется Датский фрегат УРО-ПРО тип "Iver Huitfeld"стал пятым кораблем НАТО, покинувшим зону боевых действий из-за поломки.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ТАК ВАМ НАТО И НАТО !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ХОДИТЕ НАТО В АФРИКУ ГУЛЯТЬ...
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14 час.
Виктор Фоменко
Оно конечно звучит молодцы, скоро НАТО без флота останется, только меня больше волнует другой вопрос: а как там дела у нашего ЧМФ? Натовские 5 кораблей отправились на ремонт, а сколько наших кораблей после атак украинцев ремонту не подлежат? Может быть прежде чем злорадствовать над проблемами НАТО, поговорить о наших проблемах. Например может быть обсудить вопрос как так получается, что мы одерживам убедительные победы на фронтах СВО, а нацисты бомбят наши города? Вот это, я уверен, российского обывателя волнует гораздо больше, чем победы хуситов.
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3 час.

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