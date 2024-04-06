Ай да хуситы! Антихуситская коалиция теряет пятый боевой корабль за четыре месяца войны. Так НАТО скоро без флота останется

Виктор Фоменко

Оно конечно звучит молодцы, скоро НАТО без флота останется, только меня больше волнует другой вопрос: а как там дела у нашего ЧМФ? Натовские 5 кораблей отправились на ремонт, а сколько наших кораблей после атак украинцев ремонту не подлежат? Может быть прежде чем злорадствовать над проблемами НАТО, поговорить о наших проблемах. Например может быть обсудить вопрос как так получается, что мы одерживам убедительные победы на фронтах СВО, а нацисты бомбят наши города? Вот это, я уверен, российского обывателя волнует гораздо больше, чем победы хуситов.