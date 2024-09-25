В России зарегистрирован первый биоаналог тоцилизумаба компании ГЕНЕРИУМ- препарат Компларейт

Препарат позволяет сдерживать системные воспалительные реакции и предназначен для лечения ревматоидного артрита, в том числе системного ювенильного идиопатического артрита, терапии тяжелых состояний при COVID-19 и жизнеугрожающего синдрома высвобождения цитокинов.
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