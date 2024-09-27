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Царьград

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"Барыс" одолел "Сочи" в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ со счетом 1:0

"Барыс" одолел "Сочи" в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ со счетом 1:0

Хоккейный клуб "Барыс" победил "Сочи" со счетом 1:0 в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Видеозапись лучших моментов игры доступна на YouTube-канале лиги.

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