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На Украине допустили введение принудительных «донатов на войну»

На Украине допустили введение принудительных «донатов на войну»

Украинское государство может столкнуться с трудностями в финансировании мобилизации, и в случае отсутствия финансовой помощи от Запада, правительству, возможно, придется ввести обязательные «донаты на войну».

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Комментарии
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ПГ
Павел Громаков
А по-русски? Донат - это пончик. Тогда уж донейшенз. Есть русское слово взнос.
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