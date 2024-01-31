На Украине допустили введение принудительных «донатов на войну»

Украинское государство может столкнуться с трудностями в финансировании мобилизации, и в случае отсутствия финансовой помощи от Запада, правительству, возможно, придется ввести обязательные «донаты на войну».
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