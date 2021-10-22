Как проснуться бодрым, если мало времени на отдых? Секрет в количестве часов

Что делать, если не хватает времени на сон, рассказала бывшая студентка и лайфхакерша. Если увеличить количество часов на отдых никак не получается, то можно попытаться обмануть свой организм и заставить его чувствовать себя по утрам бодрее.
Что делать, если не хватает времени на сон, рассказала бывшая студентка и лайфхакерша. Если увеличить количество часов на отдых никак не получается, то можно попытаться обмануть свой организм и заставить его чувствовать себя по утрам бодрее.
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