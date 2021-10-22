Гном

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • D Evil
    Сдурела баба....В инстаграме Кейт...
  • Елена Соколова
    Как можно было целый год не заметить такую красотку, она просто чудоКошку никто не хо...
  • Nikolai Baranixin
    У главы этого семейства головешка-то есть? Или там йоркширский пудинг?Супруги разбили п...

Как проснуться бодрым, если мало времени на отдых? Секрет в количестве часов

Как проснуться бодрым, если мало времени на отдых? Секрет в количестве часов

Что делать, если не хватает времени на сон, рассказала бывшая студентка и лайфхакерша. Если увеличить количество часов на отдых никак не получается, то можно попытаться обмануть свой организм и заставить его чувствовать себя по утрам бодрее.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх