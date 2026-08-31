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ЦИК объявил о начале досрочного голосования на выборах в Госдуму за рубежом

ЦИК объявил о начале досрочного голосования на выборах в Госдуму за рубежом

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Российской Федерации объявила о начале досрочного голосования на выборах депутатов Государственной Думы, которое проводится за пределами страны.

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