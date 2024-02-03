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Милоша Биковича лишили роли в третьем сезоне «Белого лотоса»

Милоша Биковича лишили роли в третьем сезоне «Белого лотоса»

Милош Бикович не будет сниматься в третьем сезоне сериала «Белый лотос». Согласно Deadline, актер должен был воплотить образ русского учителя йоги и ментора Валентина, однако его лишили роли из-за русофобии и травли, организованной пресловутыми соседями.

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