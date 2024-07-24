Что известно о "рейдерском захвате" Wildberries, о котором заявил Рамзан Кадыров?

Основатели компании Татьяна и Владислав Бакальчук разводятся, а Wildberries объединяется с Russ Реструктуризация гигантского маркетплейса Wildberries, о которой стало известно некоторое время назад, обернулась большим скандалом.
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