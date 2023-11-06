Российский теннисист Медведев остался на третьем месте в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде. Первое место в рейтинге занимает серб Новак Джокович, который набрал 11 445, на втором месте располагается испанец Карлос Алькарас (8455), замыкает тройку сильнейших россиянин Даниил Медведев (7200).
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