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Гафуров покидает «Торпедо». Ларионов стал инициатором его ухода, он займет пост генменеджера (Иван Богун)

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун. Гафуров работает в «Торпедо» с 2020 года. «По моей информации, Максим Гафуров покидает пост генерального менеджера «Торпедо».

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