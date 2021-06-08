Около 100 паломников и жителей Нагорного Карабаха посетили христианский монастырь Амарас при содействии российских миротворцев

Около 100 паломников и жителей Нагорного Карабаха посетили христианский монастырь Амарас при содействии российских миротворцев

Амарас является одним из раннесредневековых христианских монастырей и расположен на территории Мартунинского района.

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