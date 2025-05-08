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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йокич завершил 2-ю игру с «Оклахомой» в 3-й четверти из-за перебора фолов

Жесткой защитой против сербского центрового отличился Джейлин Уильямс. В противостоянии с ним Йокич получил 5-й фол, напрыгнув сверху во время борьбы за позицию в нападении.

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