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Туризм и География

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Омск за два дня: личный маршрут по центру, крепости и знаковым местам

Омск за два дня: личный маршрут по центру, крепости и знаковым местам

Сибирские города редко воспринимаются как направление для спокойного, вдумчивого туризма, и Омск здесь не исключение.

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