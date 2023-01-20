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"Татнефть" вновь делится "Энергией добра"

"Татнефть" вновь делится "Энергией добра"

Компания приглашает принять участие в ежегодном конкурсе социальных инициатив «Энергия добра». В конкурсе могут участвовать как физические лица, достигшие совершеннолетия, так и некоммерческие негосударственные организации, осуществляющие деятельность по номинациям конкурса: защита уязвимых слоев населения; семья, материнство, отцовство и детство; здоровый образ жизни и туризм; наука, образование и просвещение; культура и искусство; сохранение исторического наследия; охрана окружающей среды и защита животных; молодежные проекты; развитие картинг-клубов на юго-востоке РТ.

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