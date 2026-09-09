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ФедералПресс

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Зеленский осознал масштабы проблемы: в Киеве заговорили о «российском сценарии» после выборов

Зеленский осознал масштабы проблемы: в Киеве заговорили о «российском сценарии» после выборов

ПЕКИН, 9 сентября, ФедералПресс. На восьмой день осени из Киева пришли заявления, которые в Вашингтоне и Брюсселе предпочли бы не комментировать вслух.

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