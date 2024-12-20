Cуверенитет стал «государственным словом» года в России

Эксперты РАНХиГС провели количественный и качественный анализ документов стратегического планирования — стратегий, концепций, основ направлений государственной политики и выступлений Путина — и назвали «суверенитет» «государственным словом» года в России, которое характеризует внутреннюю повестку страны.
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