Захарова заявила, что Гутерреш путается в словах, говоря о жертвах в Буче

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш меняет свои позиции и избегает прямых ответов на запросы Москвы о списках погибших в Буче Киевской области.
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