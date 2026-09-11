Минобороны сообщило об уничтожении 777 беспилотников ВСУ

МО РФ сообщило об уничтожении 777 украинских беспилотников за ночь с 10 на 11 сентября. Перехваты проходили над российскими регионами и акваториями Черного и Каспийского морей.
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