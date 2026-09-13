Число погибших при аварии с судном в Индонезии возросло до 6

Число погибших при аварии с судном Virgo Transport 8 в Яванском море в Индонезии возросло до шести. Об этом сообщил портал Kompas со ссылкой на Национальное поисково-спасательное агентство страны (Basarnas).
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