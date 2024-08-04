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«Зенит» разнес «Ростов», золото Ледеки, Байлс, Ринера, сенсация на стометровке, Маркиньос в «Спартаке», победа Нурмагомедова и другие новости

1. В 3-м туре Мир РПЛ «Зенит» уничтожил «Ростов» (5:0), Глушенков снова сделал шоу: первый хет-трик в карьере и голевой пас – в матче против команды Валерия Карпина (тренер возмутился из-за решения играть под закрытой крышей на «Газпром Арене»), с которым у него был конфликт в сборной России.

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