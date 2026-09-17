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В Питере маньяк затащил 17-летнюю девчонку в квартиру и надругался над ней — поймали за час

Вот это поворот, друзья! В самом сердце Санкт-Петербурга произошла история, от которой кровь стынет в жилах.

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